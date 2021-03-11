Elazığ'da jandarmadan çevre duyarlılığı

Elazığ'da jandarma ekipleri, çevreye atılan çöpleri toplayarak örnek bir davranış gösterirken, vatandaşlar ile esnaflarda destek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler "Daha temiz bir Türkiye” farkındalık çalışmalarına başladı. Kent genelinde ekipler çevre kirliliğinin önüne geçmek için öncülük ederek çevreye atılan çöpleri topladı. Bu kapsamda ElazığTunceli arasında feribotla ulaşımın sağlandığı bölgede çöpleri toplayan jandarma ekiplerine bölgedeki esnaf ve vatandaşlarda destek verdi. Çöpler kısa sürede el birliğiyle toplanarak örnek bir çalışma yapıldı.

Jandarmanın çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, vatandaşlarda bu uygulamaya herkesin destek vermesi ve çöplerin yere atılmamasını istedi.

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