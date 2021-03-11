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Meteorolojiden zirai don uyarısı

İHA

Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 4 il için zirai don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bu gece, Cuma ve Cumartesi günlerinde, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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