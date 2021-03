3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Altındağspor: 1

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 25. haftasında Elazığ Karakoçan, sahasında Altındağspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Ömer Şivka xx, Göker Erel xx, Anıl Küçükkaraca xx

Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı xx, Mehmet Eksik xx, Muhammed Sak xx (Ömer Faruk dk. 86 ?), Kaan Güdü xx, Umutcan Topalcı x (Hüseyin dk. 46 x), Ferhat Canlı xx, Fatih Kızılay xx, Seyid Ahmet Han xx, Batuhan Kaya x (Burak Altıngök dk. 46 x), Ahmet Can Arık xx (Ahmet Fatih dk. 73 x), Burak Kavlak xxx

Altındağspor: İlksen Kuttekin xx, Kaan Uykur xx, Furkan Ünsal xx (Tunahan Keskin dk. 86 ?), Alperen Doğan xx, Ali Eren Demirkol xx, Gürkan Alver xx, Emre Toptan xx (Bartu dk. 86), Berk Yiğit Karadağ xxx (Gökhan dk. 55 x), Bayram Can Alyurt xx, Emre Can Dönmez xx, Fatih Karslı xx (Tunahan Akpınar dk. 74 x)

Goller: Burak Kavlak (dk. 65) (Elazığ Karakoçan), Berk Yiğit (dk. 17) (Altındağspor)

Kırmızı Kart: Fatih (dk. 74) (Elazığ Karakoçan)

Sarı Kartlar: Mehmet, Umutcan (Elazığ Karakoçan)

