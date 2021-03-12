Elazığ’da arkeolojik yapılar foto kapanla korunabilir

Elazığ’da bazı arkeolojik yapıların zarar görmesi üzerine, bu tür alanların foto kapanla korunması için çağrıda bulunularak, çeşitli ziyaretler yapıldı.

Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam, kültürel varlıkların korunması amacıyla foto kapan kullanılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ve Elazığ Müze Müdürlüğü’nü ziyaret eden Çam, kurum müdürlerinin de oldukça duyarlı ve hassas davrandığını, kamu sivil toplum iş birliği içerisinde bu değerlerin korunmasında önemli bir adım atmayı planladıklarını aktardı.

Elazığ’ın kültürel varlıklar anlamında oldukça zengin potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Çam," Özellikle son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz arkeolojik yapı ziyaretlerinde yapılarımızın çok büyük tahribatlara uğratıldığını gördük, bu durum bizleri ziyadesiyle üzdü. Bizde dernek olarak bu yapıların korunması için sit alanı olan yapılara ve bölgelere mutlak suretle foto kapan cihazının yerleştirilmesi gerektiğini düşündük. Bu cihaz sayesinde özellikle ıssız bölgelerdeki tarihi yapılara zarar vermek isteyenler kolayca tespit edilebilecektir. Hem maliyeti ucuz hem de koruma anlamında ciddi bir katkı sunacağını düşünmekteyiz. Aynı zamanda definecileri de caydıracağını fikrini yürütmekteyiz. Kültürel varlıkların korunması anlamında böyle bir çalışmayı Elazığ olarak gerçekleştirebilirsek Türkiye’de bir ilk olma özelliğine de sahip olacağız" dedi.

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