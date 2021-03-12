Sahte altınları biner dolardan satan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir kişiye sahte altınların tanesini biner dolardan satarak 25 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'da bir kişi sahte alın satılarak 25 bin TL dolandırıldı. Altınların sahte olduğunu anlayan şahsın durumu polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin daha önce Çankırı, Sivas ve Şanlıurfa'da benzer olaylara karışan 52 suç kaydı bulunan H.A., 12 suç kaydı olan K.Y. ve 21 suç kaydı bulunan A.D. olduğunu belirledi. Belirlenen şüpheliler, üzerlerindeki parayı harcayamadan kısa sürede polisin operasyonuyla şehirden çıkamadan yakalandı. Şüphelilerin üst arasında paranın 22 bin 540 TL'si ile 130 dolar ele geçirilerek el konuldu.

Şüphelilerin sahte altınları, gerçekmiş gibi gösterip piyasa değerinin 6 bin dolar olduğuna ikna ettikleri şahıslara bin dolara satarak dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

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