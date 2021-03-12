Elazığ'da uyuşturucu taciri 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında polisin yaptığı çalışmalarda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 22 şahsa da kullanmaktan işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 5 şüpheli yakalandı, 3’ü sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalışma kapsamında 22 şahıs hakkında da "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Öteyandan şüphelilerden çeşitli miktarlarda, metamfetamin, esrar,eroin,bonzai,sentetik ecza, 182 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

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