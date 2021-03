12 Mart On Numara çekiliş sonuçları

Elazığ depreminin ardından kerpiç evleri hasar alan resmiyette 98 yaşında olan ancak 20'li yaşlarda kimlik çıkartıldığı için 117 yaşında olduğunu belirten Selahattin dede ile eşi İsmigül Taştan çifti çelikten yapılan konforlu evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Selahattin dedenin eşi İsmigül Taştan, "Eski evimiz kerpiçti, 50 yıllıktı çocuklarım geliyordu, yatacak yer yoktu ama şimdi Cuma’dan geliyorlar Pazar’a kadar hepsi rahat ediyor, torunum ‘Babaanne ev çok geniş çok güzel’ diyor"diyerek anlatması ise mutluluğunu özetledi.

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde kent merkezinde yapımına başlanan 20 binden fazla konutun yarıdan fazlası hak sahiplerine teslim edildi. Merkezin yanı sıra Baskil, Sivrice, Maden ilçeleri ile merkeze bağlı 300 köyde planlanan bin 265 konutunda bir kısmı yapıldı, bir kısmının da çalışmasının devam ettiği bildirildi. Çalışmaların ilk başladığı Değirmenönü köyündeki çelik konstrüksiyonlu evlerin ilk etabı biterek hak sahiplerine de teslimi yapıldı. Evlerine kavuşanlardan biride 5 çocuk sahibi olan resmiyette 98, nüfusa geç yazdırıldığı için 117 yaşında olan Selahattin dede, 70 yaşındaki eşi İsmigül Taştan çifti oldu. Yeni sıcak yuvalarında huzur içerisinde oturan çift, duygulandıran sözlerle devlete teşekkür etti.



“Bizi kurtardılar, şuan ki evim çok güzel”

Evlerin çok güzel olduğunu belirten 5 çocuk annesi İsmigül Taştan, “Allah, Cumhurbaşkanından, yapanlardan, bir çivi çakanlardan razı olsun. Muhtarım ön ayak oldu bizi kurtardı. Önceden evimiz kerpiç 50 yıllıktı. Bir daha deprem olsa dibinde kalırdık. Allah razı olsun. Şuan ki evim çok güzel. Sıcak, hiç soğumuyor. Bizimki sobalıdır. Kalorifer yaptıranlarda var. Ama gereği yok. Soba her tarafı sıcak yapıyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Yaptılar ve bizi içerisinde koydular. Daha ne diyelim” dedi.



“Torunum ‘Babaanne ev çok geniş çok güzel’ diyor

Artık deprem olunca korkamadığını vurgulayan Taştan, “Önceden dışarı çıkıyor, saatlerce bekliyordum. Muhtarımızda saatlerce yanımızda duruyordu. Korkmayın diyordu. Bizim ev çok kötüydü. Oğlan gidip evden bir şeyler getiriyor, ‘Biz bu evde nasıl yaşamışız’ diyor. Her tarafı çatlamıştı. Ama şimdi evimden memnunum. Şuan ki evimizi çelikten yaptılar. Çocuklarım geliyordu. Yatacak yer yoktu. 2 tane odam vardı. Çocuklarım gelince yatmıyorlardı , dönüyorlardı. Ama şimdi Cuma’dan geliyorlar Pazar’a kadar hepsi rahat ediyor. Torunum ‘Babaanne ev çok geniş çok güzel’ diyor. Diğer evde çocuk dışarı bile çıkamıyordu. Şimdi geniş ve güzel. Misafirlerim gelip gidiyor. En başta Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.



“117 yaşındayım böyle bir hükümete rastlamadım”

Evin çok güzel olduğunu aktaran Selahattin Taştan, “Çok rahat ediyoruz. Soba yakıyoruz, her yer sıcak oluyor. Allah devletten, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bize böyle bir hak tanıdıkları için teşekkür ederiz. Böyle bir hükümet daha önce görmedik. 117 yaşındayım böyle bir hükümete rastlamadım” şeklinde konuştu.

