Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi, sağlık çalışanlarını ağırladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ belediyesi kadın meclisi, sağlık çalışanlarını ağırladı

İHA

Elazığ belediyesi kadın meclisi, sağlık çalışanlarını ağırladı

Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi, sağlık çalışanlarını ağırladı.
14 Mart Tıp Bayramı öncesinde Belediyesi Kadın Meclisi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik program yaptı. Kültür Park'ta düzenlenen programa Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın eşi Arzu Şerifoğulları, Belediye Kadın Meclisi Başkanı Tuğba Demirkıran, Emniyet Müdürü Celal Sel’in eşi Neşe Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Dr. Fahrettin Göktaş’ın eşi Hülya Göktaş, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Kırkıl, Fırat Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Tuba Talo Yıldırım, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzm.Dr. Nevsun Pıhtılı Taş, Uzm. Dr. Arzu Barut Parmaksız, Medikal Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Suna Önder, geçirdiği Covid19 sonucu hayatını kaybeden Dr. Orhan Özdiller’in eşi Şükran Özdiller ve kadın sağlık çalışanları katıldı.
Vatandaşların en iyi sağlık hizmetini alabilmeleri adına var güçleriyle hizmet sunan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Belediye Kadın Meclisi Başkanı Tuğba Demirkıran, “Özellikle yaşadığımız bu pandemi sürecinde vatandaşlarımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmeleri için gece gündüz demeden çalışan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Bu süreçte ailelerini, çocuklarını bırakarak hizmet sunan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Her zaman Kadın Meclisimize destek sağlayan ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlediğimiz bu organizasyonda da yanımızda olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum”dedi.
Program sonunda Belediye Başkanı Şerifoğulları’nın eşi Arzu Şerifoğulları, sağlık çalışanlarına çiçek vererek, bayramlarını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kerpiç evden, çelik modern eve "Bizi kurtardılar, şuan ki evim çok güzel" Elazığ'da bir asırdır kerpiç evlerde yaşayan Selahattin dede, eşiyle birlikte depremden sonra yapılan çelik konstrüksiyonlu evine geçti,"Her yer sıcak oluyor, Allah devletten, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diyerek teşekkür etti Selahattin dedenin eşi İsmigül Taştan ise "Eski evimiz kerpiçti, 50 yıllıktı çocuklarım geliyordu, yatacak yer yoktu ama şimdi Cuma’dan geliyorlar Pazar’a kadar hepsi rahat ediyor, torunum ‘Babaanne ev çok geniş çok güzel’ diyor" dediğini aktararak mutluluğunu özetledi
YEREL HABERLER Kerpiç evden, çelik modern eve "Bizi kurtardılar, ...
Elazığ’da seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Elazığ’da seyir halindeki otomobil yandı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ'da saha incelemesini tamamladı Komisyon Başkanı Milletvekili Recep Uncuoğlu: “Elazığ'ın geleceğine çok büyük katkı sağlayacak hamlelerin yapıldığını müşahede ettik”
YEREL HABERLER TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ'da saha ...
Otobüsle çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı O anda kaza yerinden geçen 112 ekipleri anında müdahale edip sıkışan sürücüyü kurtardı
YEREL HABERLER Otobüsle çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 ...
Elazığ'da uyuşturucu taciri 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu taciri 3 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da bir haftada aranan 96 şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da bir haftada aranan 96 şahıs yakalandı, ...
Sahte altınları biner dolardan satan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte altınları biner dolardan satan 3 şüpheli ...
Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığlı depremzedelere ziyaret
YEREL HABERLER Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığlı ...
Elazığ Kanatlı Barajı'nda su seviyesi bin 286 kotuna yükseldi
YEREL HABERLER Elazığ Kanatlı Barajı'nda su seviyesi bin 286 kotuna ...
Elazığ'ın 2 ilçesinde fırtına bazı çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Elazığ'ın 2 ilçesinde fırtına bazı çatıları uçurdu
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ'da saha incelemesi yaptı Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu: “Depremden etkilenen, hak sahibi olan tüm vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayacağı, ticari manada da değerlenecek, değerlenmiş proje alanları ziyaret ettik” “Kura çekimini tamamlamış, evleri de kısa zamanda teslim edilecek vatandaşlarımızın da taleplerini aldık” “Elazığ'da 20 binden fazla konut projelendirilip, bunun yarıdan fazlası bitmiş, teslim edilmiş durumda”
YEREL HABERLER TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Elazığ'da saha ...
Elazığ’da arkeolojik yapılar foto kapanla korunabilir
YEREL HABERLER Elazığ’da arkeolojik yapılar foto kapanla korunabilir
Elazığ’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü
YEREL HABERLER Elazığ’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl ...
Elazığ'da "Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi" projesi
YEREL HABERLER Elazığ'da "Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk ...
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı, tam 115 santim Keban Barajı'nı besleyen Fırat Nehri'nde sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar'ın oltasına 10 kilo 200 gram ağırlığında 115 santim boyunca Türkiye ve Avrupa'nın en büyük gökkuşağı alabalığı takıldı Balığı yarım saatte kıyıya çeken Yayar ve arkadaşları, incelenmek üzere gönderdikleri fakültede balığın 10,5 yaşında olduğunu öğrendi
YEREL HABERLER Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da ...
İl Sağlık Müdürü Polat,"Sırası gelenin aşıya gerekli duyarlılığı göstermesini istiyoruz"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Polat,"Sırası gelenin aşıya gerekli ...
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ’da çalışmalarını sürdürüyor Komisyon Başkanı Milletvekili Recep Uncuoğlu: “Devam eden çalışmaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, rezerv alan ve diğer imarla ilgili meseleleri enine boyuna görüşme imkanı bulduk”
YEREL HABERLER TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ’da ...
Elazığ TSO'nun yaptığı çalışmalar değerlendirildi
YEREL HABERLER Elazığ TSO'nun yaptığı çalışmalar değerlendirildi
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Altındağspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Altındağspor: 1
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden zirai don uyarısı
Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığ'da inceleme
YEREL HABERLER Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığ'da inceleme
Yasak başladı, ele geçirilen kınalı keklikler doğaya salındı
YEREL HABERLER Yasak başladı, ele geçirilen kınalı keklikler doğaya ...
Elazığ'da jandarmadan çevre duyarlılığı
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarmadan çevre duyarlılığı
Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu