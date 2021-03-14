Jandarma bitkin haldeki şahine enjektörle su verip hastaneye ulaştırdı

Elazığ’da jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında yaralandığı için bitkin düşen şahini enjektörle su verdikten sonra hayvan hastanesine ulaştırdı.

Rutin devriye görevini yapan jandarma ekipleri, yol kenarında bitkin düşen şahini fark etti. Şahine enjektörle su içiren görevliler, araçla Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan şahinin sağ kanadında kırık olduğu, ayrıca soğuk hava ve açlıktan dolayı bitkin düştüğü belirlendi. Yaralı şahinin tedavi için bir süre hayvan hastanesinde müşahede altında kalacağı belirtildi.

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