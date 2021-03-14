Jandarmanın bulduğu kanadı kırık şahine tedavi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, yol kenarında kanadı kırık halde buldukları şahini tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim etti.

Akçakiraz beldesinde jandarma ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında yol kenarında bitkin halde olan bir şahini buldu. Ekipler, yaptıkları incelemede şahinin kanadının kırık olduğunu belirledi. Kanadı kırık şahini alan ekipler, tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim etti.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-03-14 13:13:55



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