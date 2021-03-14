Motosiklet önce kaldırıma sonra direğe çarptı: 2 yaralı

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Elazığ'da motosiklet önce kaldırıma ardından trafik ışığının direğine çarptı. Kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Çayda Çıra kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından ise trafik ışığının direğine çarptı. Kazada yola savrulan sürücü ağır, arkasındaki arkadaşı ise hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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