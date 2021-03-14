2. Lig: Elazığspor: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 2

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde TY Elazığspor, sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 22 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Ozan Ergün xx, Barış Çardaklı x, Berkay Salman xx

Elazığspor: Okan Aytekin xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Cihan Canpolat (Muhammed dk. 32 xx), Kadir Bekmezci x (Selim Enes dk. 46 x), Cengizhan Akgün xxx, Hebat Alan xx, Kadir Taşoğlu xx (Ahmet Ertuğrul dk. 85 ?), Yiğitcan Erdoğan xx, İzzet Topatar x (Yusuf Ensar dk. 60 x), Görkem Yağcı xx, Eren Çinkılınç xx

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir xx, Onur Şirin xx, Abdussamed Karnuçu xx, Alperen Pak xxx (Nurullah dk. 74 x), Suat Kaya xxx, Eyüp Akcan xx (Alper dk. 74 x), Burak Seres x (Mahmut dk. 61 x), Aytaç Öden xx (Furkan Çetinkaya dk. 77 x), Ahmet Furkan Özcan x (Mahsun dk. 61 x), Asım Hamzaçebi xx, Sefa Durmuş xx

Goller: Cengizhan (dk. 81 ve 90+5) (Elazığspor), Alperen (dk. 62), Suat (dk. 84) (Tarsus İdman Yurdu)

Kırmızı kart: Anıl (dk. 90+2) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Ömer Faruk, Eren, Kadir Taşoğlu, Görkem, Okan (Elazığspor), Sefa, Eyüp, Asım (Tarsus İdman Yurdu)

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