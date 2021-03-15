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Tam 386 yıllık, 4.Murat'ın yaptırdığı caminin minaresi söküldü Elazığ'da daha önce restore için çalışmaları başlatılan ancak leyleklerin yuva yapması nedeniyle durdurulan caminin minaresi, alınan kararla tamamen söküldü, taşlar ise camiye bırakıldı

İHA

Elazığ depreminde üst kısmı hasar alan ardından leyleklerin yuva yapması nedeniyle tadilatı bir süre ertelenip başlanan 386 yıllık 4. Murat Camii'nin minaresi alınan kararla tamamen söküldü. Uzun süredir tekrar yapılmayı bekleyen minare ile ilgili yöre sakinleri hiç bir gelişme olmadığını aktararak tekrar aynısı gibi yapılmasını istedi.

Tam 386 yıllık, 4.Murat'ın yaptırdığı caminin minaresi söküldü Elazığ'da daha önce restore için çalışmaları başlatılan ancak leyleklerin yuva yapması nedeniyle durdurulan caminin minaresi, alınan kararla tamamen söküldü, taşlar ise camiye bırakıldı

Elazığ depreminde üst kısmı hasar alan ardından leyleklerin yuva yapması nedeniyle tadilatı bir süre ertelenip başlanan 386 yıllık 4. Murat Camii’nin minaresi alınan kararla tamamen söküldü. Uzun süredir tekrar yapılmayı bekleyen minare ile ilgili yöre sakinleri hiç bir gelişme olmadığını aktararak tekrar aynısı gibi yapılmasını istedi.
Merkeze bağlı Mollakendi beldesinde 1635 yılında 4’ncü Murat tarafından yapılan Sultan 4’üncü Murat Camii’nin minaresi 24 Ocakta meydana gelen 6.8’lik depremde hasar görerek üst kısmı ile şerefesi yıkıldı. Ardından baharla bölgeye gelen leylekler minarenin yıkık olan üst kısmına yuva yaptı. Bu arada koruma altında olan tarihi caminin minaresi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon kararı verilerek iskele kuruldu. Leyleklerin rahatsız olmaması için başlanılan çalışmalar hayvanların göç vaktine kadar durduruldu. Leyleklerin gitmesinin ardından restorasyon çalışması ise değiştirildi. Minare tamamen sökülerek, taşları ise cami avlusuna kondu. Restorasyon beklerken minarenin söküldüğünü dile getiren belde halkı, aylardır yapılamadığını söyledi.
Caminin tarihi bir geçmişi olduğunu belirten Merkez mahalle muhtarı Bekir Demirel, “Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne aittir. Depremde ağır hasar gördü. Tadilat yapılacak denildi. Ondan sonra minareyi gelip söktüler. Depremin üzerinden bir yıl geçti, yapacağız dediler. 1 yılın üzerinden 3 ay geçti. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gelen giden yok. Halen böyle atıl durumda. Bu tarihi cami ve minaremize sahip çıkalım. Bir an önce yapılsa iyi olur. Vatandaşlar böyle görünce üzülüyor. Önce tadilat dediler, sonra söktüler. Taşlardan numune aldılar. Taşlar bozuk deyince de bakanlığa yazı yazdılar. Bakanlıktan onay gelecek, o günden bu güne kadar bekliyoruz. Bir türlü minaremiz halen atıl durumda duruyor, kullanmıyoruz. Caminin içi yapıldı. Valimiz ve müftümüzün büyük gayreti ile camimizi ibadete açtık. Şuanda kullanıyoruz. Minare ise halen daha duruyor" dedi.
Caminin yapılmasından sonra 2 kere restore edildiğini anımsatan belde sakinlerinden Bekir Tato ise “Bir kere üstü alüminyum ile kaplandı ve tekrar kurşuna çevrildi. Şerefeden yukarı tadilat yapıldı. Yaptıkları tekrar yıkıldı, bir daha restorasyon yaptılar. Bu depremde minare komple hasar gördü dediler ve yıktılar. Ama bu tadilatlar dikkat ettiğimiz zaman aslına uygun yapılmıyor. Bunları aslına uygun yapılmasını istiyoruz. Bence şerefeden aşağısını yıkmasalardı tekrar üstünü onarsalardı daha iyiydi. Ne yazık ki insanlarımız tarihe sahip çıkmıyorlar. Aslına uygun taşlarla yapılmasını isterdik. Önceden nasıl ise öyle yapsınlar. Depremden bu yana başlamıştı. Bitecek dediler bir yılı devirdi. Bunu niye geciktiriyorlar bilmiyoruz. Leylekler yuva yaptığı için durdurulmuştu ve bu güzel bir şeydi. O da bir candı. Hayvanlar gittikten sonra bir minare 2 ayda da biterdi. Bu kadar zor bir şey değil. Yağmur girmesin diye bir çadır atmışlar” diye konuştu.

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