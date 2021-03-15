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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi hizmet vermeye başladı

İHA

Elazığ'da Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi hizmet vermeye başladı

Kronik solunum hastalarının fiziksel veya mosyonel durumlarını düzeltmeyi, sağlığı geliştirici kalıcı davranışlar sağlamayı hedefleyen Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı.
Şehir hastanesinde hizmet vermeye başlayan Pulmoner Rehabilitasyon Merkeziyle ilgili Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Saffet Özdemir bilgi verdi.
Pulmoner rehabilitasyonun solunuma bağlı gelişen bütün hastalıklara iyi geldiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Saffet Özdemir, “Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, kronik solunum hastalarının fiziksel veya mosyonel durumlarını düzeltmeyi, sağlığı geliştirici kalıcı davranışlar sağlamayı hedefler. Hastanın değerlendirilmesini takiben ve hastaya özgü planlanan egzersiz eğitim ve davranış değişiklikleri gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar olarak tanımlanır. Pulmoner Rehabilitasyonda klasik akciğer tedavilerinde yapılan tedavilerde daha fazla fonksiyonel gelişme sağlanmaktadır. Buradaki amacımız, hastada mevcut olan nefes darlığından kaynaklanan hareketsizlik, anksiyete, kondisyon bozukluğu depresyon ve en sonunda sosyal izolasyona kadar gidebilen kısır döngüyü kırabilmektir. Tedaviye uyumu engelleyen psikiyatrik hastalıklar, ağır davranış bozuklukları akut ya da stabil olmayan kalp damar sistemi hastalıkları, periferik arter hastalıkları ve ciddi eklem hasarında bu hastalıklar dışında yaşam kalitesini azaltan her türlü solunumsal hastalıkta pulmoner rehabilitasyon uygulanabilir. Başta KOAH olmak üzere astım, bronşektazi, kistik fibrozis, interstisyel akciğer hastalığı, göğüs duvarı deformiteleri, nöromüsküler hastalıklarının tedavileri ünitemizde başlamıştır" dedi.
Covid19 hastalığı geçirenlerin eski fonksiyonel durumuna kavuşması için pulmoner rehabilitasyon almaları gerektiğini belirten Dr. Özdemir, “ “Son zamanlarda Covid19 geçiren hastalarda primer olarak akciğer tutulumu olmakla beraber kalp ve beyin gibi hayati organ tutulumları olmaktan dolayı uzun süre yoğun bakımda yatmaya bağlı hareketsizlikten kaynaklı kas kuvvetinde kaybı, yürüme denge koordinasyonunda bozulma akciğer ve kalp kapasitesinde ciddi azalmalar meydana gelmektedir. Bu nedenle Covid19 hastalığı geçiren hastaların tekrardan eski fonksiyonel durumunu kazanabilmeleri için mutlaka pulmoner rehabilitasyon almaları gerekmektedir” diye konuştu.
Merkezde ilk günden tedavi almaya başlayan hastalardan Şahin Demirci (26), “ Akciğerimde balgam toplanıyor. Bu hastalığım 6 yıldır var. Doğuştan balgam oluyordu, hastanelik bir durum olmuyordu ama daha sonra çok daha kötü oldu. İstanbul’da tedavi aldım, Malatya’ya gittim ve bunu gibi çeşitli yerlere gittim. Hastalığım, balgam çoğalınca akciğer ve kanımda enfeksiyon kapıyorum, bunun devamında ateşim çıkıyor. Artık tedavime burada devam edebileceğim” diye konuştu.

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