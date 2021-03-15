Elazığ Harput Musiki Müzesi projesinin protokolü imzalandı

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yapılacak olan "Harput Musiki Müzesi" projesinin imzaları atıldı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın seçim vaatleri arasında yer alan ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) “Turizmi Destekleme Programı” kapsamında kabul edilen, ‘Harput Musiki Müzesi’ projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Belediyede yapılan proje imza törenine Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu katılarak, taraflar tarafından imzalar atıldı.

Proje kapsamında, tarihi Harput Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti belediyeye devredilen Harput Konağı'nın bir bölümünde oluşturulacak müzede Türk musikisinde çok önemli bir yere sahip olan Harput musikisine ait eserler yer alacağı kaydedildi.

Müze içerisinde yazarlar, şairler ve musiki üstatların eserlerinin canlı tutulmasının yanı sıra balmumu heykellerle de geleneğe ait görsel zenginlik sunacak şekilde hazırlanacağı aktarıldı.

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