Kovancılar'da 5 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde üreticilere yüzde 50 hibe destekli ceviz ve badem fidanı dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında üreticilere yüzde, 50 hibe desteği ile ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Müdürlüğün hizmet binası önünde yapılan törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, ilçe müdürü Mahmut Demirkesen, muhtar ve üreticiler katıldı. Bakanlık desteğiyle temin edilen ve yüzde 50 hibe ile verilen 5 bin 500 adet ceviz ve badem fidanı üreticilere teslim edildi.

Kentte tarımsal üretimin bir kolunun da meyve yetiştiriciliği olduğunu belirten İl Müdürü Karahan,"Kurum olarak ilimizde meyve alanlarını çoğaltmak, çiftçilerimizin gelir düzeyini artırmak, alternatif gelir kaynakları oluşturmak ve ürünleri çeşitlendirmek amacıyla bakanlığımızın desteğiyle yüzde 50 hibeli ceviz ve badem fidanını üreticilerimize dağıtıyoruz. Kovancılar, ilimizin en büyük ilçesi, dağıttığımız bu fidanlar ilerleyen zamanda çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olacak. Bizler de ilimizde yetiştirilmesi uygun her yerde badem ve ceviz fidanı dağıtımına devam edeceğiz"dedi.

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