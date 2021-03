Üç makineye bağlı tek parmağı ile 3 kitap çıkaran Nurçin adına kütüphane açıldı

Elazığ’da 3 makine ile yatağa bağlı olarak yaşamak zorunda kalan ve geçtiğimiz günlerde 3. kitabını çıkaran Nurçin Arlı adına mezun olduğu lisede kütüphane açıldı. Açılışa, dizi oyuncusu Hakan Serim de katıldı.

10 yaşındaki yakalandığı milyonda bir görülen kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) hastalığı nedeniyle iki kez kalbi durduktan sonra aspirasyon, solunum ve oksijen cihazında yatağa bağımlı yaşamaya başlayan 32 yaşındaki Nurçin Arlı, 4 senedir tek parmağı ile kitap yazıyor. 2016 yılında yazmaya başlayan Arlı, 2017 yılında ilk kitabı olan deneme türündeki 'Vatan Gözlüm'ü çıkarmayı başardı. Arlı, iki yıl sonra roman türündeki ikinci kitabı olan ‘Tahta Salıncak’ı çıkardı. Birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer alan Arlı, son olarak ise üçüncü kitabı olan ‘Şimdi Sıra Sende’ kitabını okuyucularıyla buluşturdu. Son kitabına destek olan 'Her Daim İyilik Derneği' bu kez de Arlı’nın mezun olduğu Gazi Anadolu Lisesi kütüphane açtı. Arlı’nın adının verildiği kütüphaneye Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Hakan Serim de katıldı. Serim, Covid19 pandemisi ve rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamayan Arlı’yı evinde ziyaret ederek aile ile bir süre sohbet etti. Arlı’da da en son çıkardığı roman türündeki kitabını imzalayarak Serim’e hediye etti.

İsminin, mezun olduğu lisenin kütüphanesine verilmesinin kendisini onure ettiğini dile getiren Nurçin Arlı, “ Yazarlığa ilk olarak 2017 yılında adım attım. İlk kitabım ‘Vatan Gözlüm’ü 2017’de okuyucularıyla buluşturdum. Bu benim için zaten bir heves değildi, bir yaşam tarzıydı. Daha sonra ikinci kitabımı da 2019 yılında okuyucularıyla buluşturdum. Son kitabım olan ‘Şimdi Sıra Sende’, 2020 yılının son ayında okuyucularıyla buluşturdum. Yazmaya kesinlikle devam edeceğim, sizler de beni okumaya devam edin. 3. kitabım olan ‘Şimdi Sıra Sende’nin basımını üstlenen, benim de üyesi olduğum ‘Her Daim İyilik Derneği’ne ve başkanı Salik Küçüktepe’ye teşekkür ediyorum. Sadece kitabımın basımı ile kalmayıp daha sonra benim adıma 2005 yılında mezun olduğu şuan ki Gazi Anadolu Lisesi’nde kütüphane açtı. Bu beni çok onore etti. Hem okuduğum lisede olması hem ismimin olması beni çok mutlu etti. Bugünkü kütüphane açılışını yapacak olan ağabeyim Hakan Serim, gelişiyle beni çok mutlu etti. Zaten onun sosyal medya üzerinden sürekli görüşüyorduk ama nasip bugüneymiş. Bugün de olması beni çok mutlu etti” dedi.

Kütüphane açılışından önce İHA muhabirine konuşan oyuncu Hakan Serim, “Nurçin kardeşimle her zaman irtibattayız. Onunla ilk görüşmemiz olmayacak. İlerleyen zamanlarda tekrar geleceğiz. Allah ondan razı olsun ki bizlere böyle güzel eserler bırakıyor ve gelecekteki nesillerimize de eserler bırakacağına inanıyorum. Her daim yanındayız. Bu arada Elazığ’a gelmekten çok mutluyum. Bugün de Nurçin Arlı kardeşimizin adına bir kütüphane açılışı olacak, bu kütüphanenin gelecekteki nesillere bir hayat, tarih bırakacağını inanıyorum. Bu konuda da çok heyecanlıyım ve mutluyum” diye konuştu.

Mutlu ve gururlu olduklarını belirten Derneğin Başkanı Salih Küçüktepe ise, “Nurçin kardeşim bundan daha iyilerine layık. Zira 12 yıldır yatağa mahkum bir halde hayat süren tek parmağını kullanarak 3 kitap yazan bir kardeşimiz. Bu çok onur ve gurur verici bir şey. Biz bu başarıyı azmin zaferi olarak görüyoruz ve bu başarıyı ödüllendirmek adına Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kütüphanenin tefrişatını adının değiştirilmesi adına bir müracaat ettik, müdürümüz de olur verdi. Tefrişatını düzenledik ve isminin verilmesini sağlamış olduk” şeklinde konuştu.

Açılışa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk de, “Nurçin Arlı kardeşimiz adına bugün Gazi Anadolu Lisesi’nde bir kütüphane açıyoruz. Biz de bugünün anısına Nurçin kardeşimiz adına hayırseverlerimizin katkılarıyla biz, Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarımızla birlikte çok zengin bir kütüphane açmış bulunmaktayız. Nurçin kardeşimize yazarlığından dolayı katkı sunduğu için, okul müdürü ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

