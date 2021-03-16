Elazığ Gülüşkür Jandarma Karakolu’nun yeni binasının temeli atıldı

Elazığ’da Gülüşkür Jandarma Karakol’unun yeni binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Elazığ Bingöl Karayolu üzerinde bulunan Gülüşkür Jandarma Karakolu’nun yeni binası için temel atma töreni düzenlendi. Tören, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Müftü Selami Aydın'ın dua etmesinin ardından Vali Erkaya Yırık, butona basarak temel atımını başlattı.

Devletin ülkenin her köşesinde bir hizmete imza attığını belirten Vali Erkaya Yırık, “Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen devletimiz ve milletimiz güçlenmeye, geleceğe daha güvenle bakmaya devam ediyor. Bu karakolun yapılmış olduğu alan gerçekten stratejik öneme sahiptir. Gerek Kovancılar ilçe güvenliği gerekse buradan hareketle Elazığ ve Malatya’nın güvenliğine hizmet sağlayacak son derece önemli bir pozisyondadır. Geçen zaman içerisinde 83 yıllık bir süreçte ihtiyaca cevap veremez oldu. Devletimizin gelişen imkanları, artan kaynakları ve milletimizin oluşturmuş olduğu bu bütçe kaynakları artık milletimizin hizmetine harcanmaya başlandı. Bugün artık ihtiyaç varsa orada artık kamu hizmeti olacak anlayışla ilerliyor. Buradaki inşasına başlanan bu karakol, inşallah milletimize büyük hizmetler verecek. Bir devletin olmazsa olmaz 3 kuralından birisi olan güvenlik hizmetini milletimize en güzeli ile sunacaktır. Bugün artık, milletimize kamu hizmetlerinin en güzelini, sunma zamandır” dedi.

Temel atma törenine, Vali Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız,İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Kovancılar ilçe protokolü katıldı

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