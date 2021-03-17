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Elazığ'da depremzedeler, çelik konstrüksiyon konutlarına kavuşuyor

DHA

Elazığ'da depremzedeler, çelik konstrüksiyon konutlarına kavuşuyor


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde geçen yıl meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yaralar, hızla sarılmaya devam ediliyor. 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası köylerde evleri yıkılanlar için TOKİ ve AFAD tarafından yapılan konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Vali Erkaya Yırık, "Bu konutlar, vatandaşlarımızın köy hayatında rahat yaşamasına imkan tanıyacak; tek katlı, çelik konstrüksiyon ve brüt 90 metrekarelik kullanım alanına sahip, deprem genelgesine uygun şekilde planlanmış" dedi.
Elazığ'da, geçen yıl 24 Ocak´ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaraların sarılması için ilk günden itibaren başlatılan çalışmalar, aralıksız sürdürülüyor. Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremde, özellikle merkez üssünde ağır hasar ortaya çıktı. Deprem, kent merkezinin yanı sıra çok sayıda köyde de yıkıma neden oldu. Elazığ'a bağlı ilçe, belde ve köylerde evi hasar gören toplam 6 bin 3 hak sahibi bulunurken, 4 bin 827 kişi için 2 bin 396 konutun inşaatı ise sürüyor. 
İnşaatı biten konutların hak sahiplerine teslim edilmesine başlandı. Köy konutları kapsamında, temeli ilk olarak atılan Değirmenönü köyünde hak sahibi 58 kişinin konutları teslim ediliyor. Yeni evlerine kavuşan İsmigül ve Selahattin Taştan çiftinin ilk misafiri ise Elazığ Valisi Erkaya Yırık oldu. Vali Yırık, Taştan çiftini ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.
'KEYİF ALACAKLARI YAPI'
Vali Yırık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığı ve TOKİ Başkanlığı'nın 21 bin konutu planlayıp, inşaatına başladığını dile getirerek, şunları söyledi: 
"13 bine yakın konutumuzun inşaatı tamamlanarak, vatandaşlarımıza teslim edildi. İlçe, belde ve köylerimizde 6 bin 3 hak sahibi vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızdan 4 bin 827'si için ise rezerv alanlarda yer seçim çalışmaları tamamlanmış ve 2 bin 396 konutumuzun da inşaatına başlanmıştır. Değirmenönü köyünde 58 vatandaşımız için afetten hak sahibi olmak üzere konutları tamamlanıyor. Taştan ailesine teslim edildiği gibi biten konutlarımız vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Konutların tamamlanma çalışması, 7 merkezden 265 köyde devam ediyor. Bu konutların özelliği, vatandaşlarımızın köy hayatında rahat bir şekilde yaşamasına imkan tanıyacak, tek katlı, çelik konstrüksiyon ve brüt 90 metrekarelik alana sahip, deprem genelgesine uygun olması. Köy ortamında vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde yaşayacağı şekilde planlanmış, projelendirilmiştir. Vatandaşlarımız, bu konutlara girdiğinde, keyif alacağı bir yapı ile karşılaşıyor. Hayırlı olsun, güle güle otursunlar. İnşallah baharla birlikte devam eden çalışmalarla vatandaşlarımıza biten konutları teslim edeceğiz."
Depremzedelerden İsmigül Taştan (70), eski evlerinin bir depremi daha kaldıramayacağına dikkat çekerek, "Yatarken yüzümüze toprak dökülüyordu. Allah, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun, onun bir gününü bin etsin. Onun ve TOKİ'nin sayesinde bu evlere kavuştuk. Evden çok razıyım" dedi.
İsmigül Taştan'ın eşi Selahattin Taştan (117) ise "Devletimizin bize verdiği evden çok memnunuz. Sobamız, kaloriferi aratmıyor. Kerpiç evde otururken, üzerimize toprak dökülüyordu. 100 yıllık evdi. Oradan çıkıp, buraya geldik. Allah TOKİ'den, hükümetten, Cumhurbaşkanı'mızdan, hepsinden razı olsun. Çok memnunuz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-03-17 09:45:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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