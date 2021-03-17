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Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye Elazığ Valisi Erkaya Yırık, eşiyle birlikte evinde ziyaret ettiği 79 yaşındaki Halime nineye, Türk Bayrağı ile birlikte Kur'an-ı Kerim hediye etti

İHA

Kur'an-ı Kerim okumak için okuma yazma öğrenen Halime nineye anlamlı hediye Elazığ Valisi Erkaya Yırık, eşiyle birlikte evinde ziyaret ettiği 79 yaşındaki Halime nineye, Türk Bayrağı ile birlikte Kur'an-ı Kerim hediye etti

Kur’anı Kerim okumak için katıldığı kursta okuma yazma öğrenen 79 yaşındaki Halime Şahin’i Elazığ Valisi Erkaya Yırık eşiyle birlikte evinde ziyaret ederek Kur’anı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini kapsamında Hicret Mahallesi Sosyal Tesislerinde muhtarlığında desteğiyle okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik kurs açıldı. Açılan kurslarda şuana kadar yaklaşık bin kişi okuma yazma öğrenirken son açılan kursa da bir çok kadın gibi gençliğinde imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen 7 çocuk sahibi 79 yaşındaki Halime Şahin'de katıldı. Şahin, ilerleyen yaşına rağmen içindeki Kur'anı Kerim okuma aşkından dolayı okuma yazma kursunun ilk kısmını başarıyla bitirdi. Vali Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, kızı ve torunlarıyla kaldığı evde Halime nineyi ziyaret eden Vali Yırık ve eşi Ayşe Yırık, ona Kur’anı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Halime nine de, Ayşe Yırık’a el emeğiyle yaptığı çeşitli hediyeler verdi.
Hicret Mahallesinde bulunduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, “Mahalle muhtarının da gayretleri ile zamanında inşa edilmiş olan Hicret Mahallesi Sosyal Tesisleri var. Burada mahallemizin kadınları bir araya gelmek suretiyle halk eğitim desteğiyle halı dokumadan tutun okuma yazmaya kadar, çocukların da eğlenebileceği alanlarda olmak üzere kadınlarımızın vakit geçirdiği, meslek edinme kurslarının açıldığı bir tesis haline gelmiş. Bu tesiste Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen okumayazma kursları başladı ve devam ediyor. Bu kurslarda şuana kadar bine yakın kadınlarımız okuma yazma öğrendi. Son olarak yine birinci seviye Türkçe öğrenmiş. Sonrasın Arapça harfler geçmiş Kuran’ı Kerim’i okuma pozisyonunda olan 1942 doğumlu Halime Şahin teyzemizin evindeyiz. Ben kendisini tebrik ediyorum. Bu yaşta olsa bile okumanın yazmanın yaşı yok düşüncesi ile bu kursları takip etmiş. Kendisi bu kurslarda başarılı olmuş. Bu başarı neticesinde eşimle birlikte kendisini tebrik etmeye geldik. Allah uzun ömürler versin. Dualarını da eksik etmesinler. Her ne kadar okuma yazmayı yeni öğrenmiş olsa da teyzemiz bir Osmanlı kadınıdır” dedi.
Halime teyzeye azminden dolayı teşekkür eden Ayşe Yırık, “Yaşına rağmen azmini kaybetmemiş. Elazığ halkına ve kadınlarına da örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. İnşallah daha da ilerleyecektir. Diğer kadınlarımıza da örnek olacaktır” diye konuştu.
Eşi ve çocuklarından birinin vefat ettiğini, şuanda 3 oğlu ve 4 kızının olduğunu aktaran Halime Şahin, haftada 2 gün kurslara gittiğini belirterek, "Adımı ve harfleri yazabiliyorum. En çok Kur’an okumayı biliyorum. Kur’an okumak için gittim ve çok uğraştım. Okuma yaşa bakmaz. Bir insan her şeyi bilirse çok güzel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Bunlar millete çok iyilik yaptı. Bunlar olmasaydı biz şimdi ABD’nin altına giderdik. Onlar bize borçlu oldu. Ben onları hep seviyorum. Vali bey bizi ziyaret geldi. Ona ve eşine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bize kıymet verdiler. Hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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