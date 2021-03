FGHC Başkanı Semih Erdem, güven tazeledi

Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nin (FGHC) Olağan Genel Kurul'unda güven tazeleyen mevcut Başkan Semih Erdem,"Elazığ basın camiasında görev alanlar ister üyemiz olsun, ister üyemiz olmasın hepsi adına talep kar olmaya çalıştık. Bizler kutuplaştırıcı değil her daim kucaklayıcı bir cemiyet olduğumuzu gösterdik ve bu ilkemizden de taviz vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz"dedi.

FGHC Olağan Genel Kurul Toplantısı Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Kongrede geçmiş dönem yapılan çalışmalar aktarılmasının ardından seçime geçildi. Tek listenin olduğu kongrede Başkan Semih Erdem, yapılan seçimle güven tazeledi. Yönetimde Semih Erdem ile birlikte Ahmet Toprak, Arif Çakmak, Hüseyin Gazi Orhan, İbrahim Menengiç, Erhan Dabak ve Çeşminaz Öztürker yer aldı.

Her daim üyelerin menfaatini düşünerek hareket ettiklerini ve güzel işlere imza atma gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Erdem," Bundan sonra da tıpkı ilk dönemimizde olduğu gibi ikinci dönemimiz de daha faydalı işlere imza atmak istiyoruz. Güzel bir süreci geride bıraktık, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yönetimimiz de camiamız de sevilen birkaç isme daha yer açtık. Yönetimimizi oluştururken de yine arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Elazığ basın camiasında görev alan kişiler, ister üyemiz olsun, ister üyemiz olmasın hepsi adına talep kar olmaya çalıştık. Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan basın sitesi oluşturmasını bile rica ettik. 120 dairenin basın mensupları için oluşturulmasına Bakan Kurum'da olur verdi. Yani bizler kutuplaştırıcı değil her daim kucaklayıcı bir cemiyet olduğumuzu gösterdik ve bu ilkemizden de taviz vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaya devam edeceklerini aktaran Erdem, “ Bizler her şeye rağmen güzellikler katabildik ve daha fazla güzellik katmak adına yeni hedefler de oluşturduk. Hedeflerimizden bazıları da mülkiyeti cemiyetimize ait bir basın evi oluşturmak ve Hazar Gölü’nde üyelerimizin vakit geçirebileceği basın kampı oluşturma arzusundayız. İnşallah bu arzularımız gerçek olur. Her daim cemiyetimize destek olan Elazığ Valisi Sayın Erkaya Yırık’a, ilimizi TBMM’de temsil eden milletvekillerimize ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

