Elazığ Valisi Yırık, “ Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir”



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Erkaya Yırık, "Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir" dedi.

Elazığ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı için anma etkinlikleri düzenlendi. Elazığ Garnizon Şehitliği'ndeki törene Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Milletvekili Sermin Balık, 8'inci Kolordu Komutanı Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve askeri erkan katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından şehitler için dua edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla devam eden törende konuşan Vali Yırık, "Çanakkale Zaferi, bir milletin diriliş zaferidir. Bu millet Çanakkale´de başarılı olmasaydı bu kutsal topraklarda yaşama hakkını kaybedecektik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Son şehitlerimiz, milletimizin gönlünde taht kuran 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'a ve kahraman askerlerine rahmet diliyorum. Allah şehadetlerini kabul etsin, mekanları cennet olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-03-18 12:40:45



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