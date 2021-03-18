Elazığspor'un eski futbolcusu Mehmet Dinç son yolculuğuna uğurlandı

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Hayatını kaybeden Elazığspor'un eski futbolcularından 72 yaşındaki Mehmet Dinç son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığspor Kulübü’nün eski futbolcusu ve kulüp müdürü Mehmet Dinç (72) İstanbul’da geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Vefat eden Dinç için Elazığ Mevlana Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ak Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, eski takım arkadaşları, kulüp personelleri, yakınları, futbolcular ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Dinç'in naaşı Harput’taki aile kabristanına defnedildi.

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