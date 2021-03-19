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Elazığ’da fidanlar şehit Osman Paşa ve silah arkadaşları için toprakla buluşturuldu

İHA

Elazığ’da fidanlar şehit Osman Paşa ve silah arkadaşları için toprakla buluşturuldu

Elazığ'da bir okulun bahçesinde helikopter kazasında şehit düşen aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da yer aldığı 11 asker için fidan dikildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Elazığ’daki okullarda ağaçlandırma projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında bir derneğin desteğiyle 63 okulda bin 8 fidan toprakla buluşturulacak. İlk olarak geçtiğimiz günlerde Bingöl'den Bitlis'e giderken meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 asker için Çubukbey Anadolu Lisesi’nin bahçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidanlara şehitlerin isimleri yazılarak asıldı.
Şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “63 okulumuzda bin 8 fidanla katkı sunduğu, uygun olan okul bahçelerinde ormanlar oluşturacağız. Bunlardan birini de bugün Çubukbey Anadolu Lisesi’nde helikopter kazasında şehit olan başta Osman Paşamız olmak üzere şehitlerimiz anısına oluşturduğumuz bir alan. Bu çalışmalarımız bizim daima özellikle Orman Bölge Müdürlüğü’nün katkılarıyla binlerce fidan dikiyoruz. Amacımız öğrenci, öğretmen ve toplumda bu doğa bilincini ve fidan dikim durumunu uyandırmak. Elimizden geldiği kadar her zaman Elazığ ve çevresini yeşillendirmek ve ağaçlandırmak için ekibimizle birlikte çalışıyoruz” dedi.
Fidan dikimine katılan öğrencilerden Zehra Demirkıran, “Bugün şehitlerimizin anısına burada fidanlar dikildi. Her zaman için söylüyoruz, kıyametin kopacağını bilsek bile fidanlarımızı dikelim. Vereceğimiz bir yaşam onlar için çok değerli. Fidan dikmek ve bu işe katkı sağlamak bile bizim için çok değerli” diye konuştu.
Yurt genelinde bir yeşillendirme çalışması içerisine girdiklerini ifade eden derneğin Elazığ temsilcisi Hüseyin Kemal Gürger ise, Elazığ’da bin 8 tane fidan dikmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Fidan dikme etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, ilgili paydaşlar, okul personeli ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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