Elazığ’da şehitler için Mevlid-i Şerif okundu

Elazığ’da şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vefat eden annesi Servet Soylu için Mevlidi Şerif okundu.
Elazığ Valiliği koordinesinde İl Müftülüğü tarafından şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vefat eden annesi Servet Soylu için mevlid programı düzenledi. İmamı Azam Camii’nde öğlen namazı öncesi düzenlenen programda şehitler ve merhume Servet Soylu için hatim duası ve Mevlidi Şerif okundu. Ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi. Kılınan öğlen namazından sonra camiden çıkan cemaate lokum ve gül kolonyası ikram edildi.
Mevlidi Şerif programına Vali Erkaya Yırık, İl Müftüsü Selami Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.