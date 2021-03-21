Elazığ’da hırsızlık yapıp Diyarbakır’da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da hırsızlık yapıp Diyarbakır’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yemişlik bölgesinde bir iş yerine ait yüklü miktarda çeşitli malzemeler çalındı. Hırsızlık olay aydınlatmak ve şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından JASAT görevlendirildi.Timlerin yaptığı çalışmada hırsızlık olayını Diyarbakır’dan araç ile gelen M.T. (29) A.Ç. (31) ve H.Ç.’nin (19) gerçekleştirdiği tespit edildi. Diyarbakır’da adresleri de tespit edilen şüphelilerin yakalanması için timler operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli getirildikleri Elazığ’da, jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden H.Ç. ile M.T. tutuklanırken, diğer şahıs tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest kaldı.

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