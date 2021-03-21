Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu

Elazığ’da takla atıp ters dönen otomobilden, sürücüsü yaralanmadan kurtuldu.
Kaza, ElazığDiyarbakır karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B. (31) idaresindeki 23 BP 614 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kendi çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı olmaması üzerine sağlık ekipleri dönüş yaparken, polis olay yerinde inceleme yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.