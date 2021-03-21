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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu

İHA

Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu

Elazığ’da takla atıp ters dönen otomobilden, sürücüsü yaralanmadan kurtuldu.
Kaza, ElazığDiyarbakır karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B. (31) idaresindeki 23 BP 614 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kendi çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı olmaması üzerine sağlık ekipleri dönüş yaparken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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