Down sendromlu iki arkadaşa doğum günü sürprizi

Elazığ’da down sendromlu iki arkadaşa Hacivat ve Karagöz oyunu eşliğinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şizofreni Dayanışma Derneği ve Almila Tiyatro Atölyesi iş birliğinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında pandemi kuralları çerçevesinde bir kafede ‘Hacivat ve Karagöz’ oyunu sergilendi. Oyundan sonra aileleriyle birlikte etkinliğe katılan ve doğum günleri olan down sendromlu 31 yaşındaki Enes Polat ve 30 yaşındaki Kadir Demirel’e sürpriz yapıldı. İki arkadaşın yeni yaşları pastayla kutlandı.

ZİÇEV tarafından bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocukların el emeği ürünleri ve çizdikleri resimleri sergilendi. Sergiye Vali Erkaya Yırık ile eşi Ayşe Yırık da katılarak, çocuklarla bir süre sohbet edip fotoğraf çekindi. Etkinliğe katılan Vali Erkaya Yırık, “Down sendromu asla bir hastalık değildir. Down sendromunda olan şey, +1 kromozom fazlalığı vardır. Dolayısıyla çocuklarımızın insanlardan beklediği ne bir ilaç ne de bir tedavi edilme arzusu. Onların sadece beklediği sevgi, kabullenilme ve onların bir birey olarak muhatap alınmasıdır. Sendromlu olan çocuklarımız bulunmuş oldukları yerde sevgi oluştururlar. Onlar, ailelerinde onlara of dedirtecek sıkıntıları olmadan çevrelerine sürekli pozitif enerji yayarlar. Bugünkü etkinliğin amacı farkındalık sağlamak suretiyle çocuklarımızın kabullenebilir olması ve onlara sevgiyi vermekte tereddüt etmeden onları insanlarımızın bağrına basması, beklenti bu. Bugün vesilesiyle emek veren çocuklarımızı muhabbette kucaklıyorum” dedi.

Farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt ise, “Biz burada pandemi kuralları uygun bir şekilde katılımcıların olabildiğince az olduğu maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek bir araya gelerek etkinlik tertipledik. Temel amacımız, kamuoyunda bugüne down sendromu kromozom farkı olarak nitelendirilen farklı kişilik ve karakter yapısına sahip olan bireylerin durumlarına farkındalık amacıyla etkinlik yapmaktı. Bu amaçla önce Hacivat ve Karagöz oyunu yaptık. Salonda bizimle birlikte olan down sendromlu kardeşimiz Enes ve Kadir kardeşimizin aynı zamanda doğum günleri. Dediğim gibi çok kalabalık tutmamaya gayret ettik” şeklinde konuştu.

Tiyatro ekibinden Mahmut Yıldırım ise, her zaman güzel etkinliklere destek verdiklerini belirterek, bugün de güzel bir etkinlik yaptıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.