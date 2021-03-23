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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’ın işlek caddelerinde HES kodu kontrolü yapılması kararlaştırıldı

İHA

Elazığ’ın işlek caddelerinde HES kodu kontrolü yapılması kararlaştırıldı

Elazığ Valiliği Koronavirüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı 3 cadde ile bağlantılı sokaklarında HES kodu kontrolünün yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında pandemiyle mücadele kapsamında yeni tedbir kararları alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz de Koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla, vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu, bulunabildiği cadde, sokak ve meydanlardan Gazi Caddesi ile Bahçeli Sokak bağlantı noktası, İstasyon Caddesi bağlantı noktası, Mimar Faruk Caddesi bağlantı noktası, Vali Fahribey Caddesi ile İstasyon Caddesi bağlantı noktası, Bahçeli Sokak bağlantı noktası, Hürriyet Caddesi ile Balakgazi Caddesi bağlantı noktası, Bankalar Caddesi bağlantı noktası girişlerin 24.03.2021 tarihinden itibaren hafta içi ve hafta sonu 10:00 ile 18:00 saatleri arasında, insan yoğunluğunun önüne geçilmesi ve hızlı bulaş riskini önlemek amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından ve Zabıta ekiplerince HES(Hayat Eve Sığar) kodu sorgulamasının yapılmasına, denetimler esnasında HES kodu olmayanlara ilgili kolluk kuvveti tarafından HES kodu alma konusunda yardımcı olunmasına ve HES kodu olmayanların kontrollerinin TC Kimlik numarası üzerinden yapılmasına, HES kodu riskli olanların bildiriminin ilgili kolluk kuvvetleri ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına karar verildi” denildi.
Kararlara uymayanlar hakkında ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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