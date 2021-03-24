2. Lig: Elazığspor: 0 - Vanspor: 2

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında TY Elazığspor, evinde karşılaştığı Vanspor’a 20 mağlup oldu.



Stat: Doğukent

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Önder Çalış xx, Sefa Özcan xx

Elazığspor: Ali Karataş, Ömer Faruk Aydemir x, Cihan Canpolat x (Salih dk. 70 x), Kadir Bekmezci x, Cengizhan Akgün x, Kadir Taşoğlu x (İzzet dk. 54 x), Yiğitcan Erdoğan x (Muhammed dk. 70 x), Hasan Ekici x, Görkem Yağcı x, Muhammed Umut Akbulut (Ahmet Ertuğrul dk. 60 x), Eren Çinkılınç x

Vanspor: Aydın Bağ xx, Şiyar Kepir xx, Abdulkadir Özdemir xx, Sedat Cengiz xxx, Selim Kayacı xxx (Sedat Komi dk. 65 x), Üzeyir Ergün xx, Burhan Arman xx (Utku dk. 87 ?), Oktay Aydin xx, Ali Say xx (Berkan İbrahim dk. 77 x), Emre Özkan xx, Barış Gök xx

Goller: Selim (dk. 45), Sedat Cengiz (dk. 59) (Vanspor)

Sarı kartlar: Kadir Bekmezci (Elazığspor), Barış, Ali (Vanspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.