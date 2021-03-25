Elazığ'da 11 köy yolu, kardan kapandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Baskil ve Sivrice ilçelerine bağlı 11 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Baskil ve Sivrice ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 2 ilçeye bağlı 11 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için ekipler, çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-03-25 11:08:15



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