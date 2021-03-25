Keban'da çiftçilere, bağ budama eğitimi

Elazığ'ın Keban ilçesinde çiftçilere uygulamayı bağ budama eğitimi verildi.
İlçe Kaymakamlığı, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün işbirliğiyle çiftçilere “Uygulamalı Bağ Budama” eğitimi verildi. Üzüm bağı uygulama alanında Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Yüce tarafından verilen eğitimde çiftçilere bağ budama tekniklerinin uygulamalı bir şekilde gösterildiği aktarıldı.
Bir uzman tarafından bağ budamanın nasıl olduğunun öğrenilmesinin önemli olduğunu belirten Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, Yüksekokul olarak çiftçilere yönelik bu tür uygulamalara devam edeceklerini kaydetti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.