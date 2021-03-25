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Efraim bebeğin yuttuğu iğne, 15 dakikalık operasyonla yemek borusundan alındı

DHA

Efraim bebeğin yuttuğu iğne, 15 dakikalık operasyonla yemek borusundan alındı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Fırat Üniversitesi'nde, 5 aylık Efraim Solmaz'ın yuttuğu kıyafetindeki çengelli iğne, yapılan endoskopi işlemiyle yemek borusundan çıkarıldı. Prof. Dr. Yaşar Doğan, bebeğin yemek borusuna takılan çengelli iğneyi 15 dakikada çıkardıklarını belirterek, "Ailelerden ricamız, çocukların üzerine tehlike arz edebilecek herhangi bir cisim takmamaları ve etrafında bulundurmamaları" dedi. 
Diyarbakır'da yaşayan Solmaz ailesinin 5 aylık oğulları Efraim, kıyafetine nazar bocuğu ile takılan çengelli iğneyi yuttu. Ailesinin fark etmesiyle nazar boncuğu ağzından çıkarılan Efraim, yemek borusuna takılan çengelli iğne nedeniyle kentteki sağlık kuruluşuna götürüldü. Efraim bebek, buradan Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan endoskopi işlemiyle bebeğin yemek borusundaki çengelli iğne çıkarıldı. Tedbir amacıyla hastanede gözlem altında tutulan Efraim bebek, daha sonra taburcu edildi.
'ÇOCUK KIYAFETLERİNDEKİ MATERYALLER TEHLİKE OLUŞTURUR'
Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, Efraim bebeğin yemek borusuna takılan çengelli iğneyi 15 dakikada çıkardıklarını söyledi. Çocukların kıyafetlerine iliştirilen materyallerin büyük tehlike oluşturabileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Doğan, "5 aylık bebek, bize Diyarbakır'dan gönderildi. Çocuk, üzerindeki nazar boncuğu ve çengelli iğneyi ağzına atmış. O esnada ailenin müdahalesi ile nazar boncuğu çıkarılmış fakat çengelli iğneye müdahale edememişler, yemek borusuna kaçmış. Hemen müdahale ettik. Yaklaşık 15 dakikalık işlem ile başarılı bir şekilde iğne çıkarıldı. Ailelerden ricamız, çocukların üzerine tehlike arz edebilecek herhangi bir cisim takmamaları ve etrafında bulundurmamaları. Kazara böyle bir şey olursa ilk müdahale ile ilgili bilgileri varsa hızlı bir şekilde çıkarmaları ama ulaşamayacakları bir mesafede ise en kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurmaları. Son 1 ayda en fazla para olmak üzere kolye, broş, küpe, yüzük, bilye gibi şeyler çıkardık. Bizim için en tehlikelisi mıknatıs; çünkü bağırsaklarda yapışıklığa neden olur. Cerrahi müdahale ile erken dönemde çıkarılması lazım. Geç kalındığı zaman bağırsak nekrozlarına neden olabiliyor. Çocukların etrafında oyuncak amaçlı mıknatısların bulundurulmaması gerekiyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibine teşekkür eden Efraim'in babası Esvet Solmaz da "5 aylık çocuğumun ağzına nazar boncuğu kaçtı. Nazar boncuğunu çıkardık ama çengelli iğnesi boğazına kaçtı. Sağlık kuruluşuna götürdük. Oradan ambulansla bizi gece vakti Fırat Üniversitesi'ne gönderdiler. Gelir gelmez çocuğu endoskopiye aldılar. 15 dakika sonunda kazasız belasız iğneyi çıkardılar. Çocuğumuz şu an iyi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-03-25 13:24:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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