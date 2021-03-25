Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli için zirain don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bugün akşam saatlerinden itibaren beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının Cumartesi öğle saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir. Cuma gününden, Salı günü sabah saatlerine kadar bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğinden özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir"denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.