Elazığ'da 4 cadde ve 1 meydana girişte 'HES kodu' denetimi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da vaka sayılarının artması nedeniyle, kentin bazı yerlerinde sürdürülen HES kodu zorunluluğu ile vakaların düşmesi hedefleniyor. Giriş-çıkışlara HES kodu zorunluluğu getirilen 4 cadde ve 1 meydandaki iş yeri sahipleri, uygulamadan memnun.

Son günlerde kentteki vaka artışı nedeniyle, Elazığ İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet ve Kültür caddeleri ile Ahmet Aytar Meydanı'na girişlere HES kodu uygulaması sürüyor. Giriş-çıkışların HES koduyla yapıldığı Vali Fahribey Caddesi esnafı, vaka artışının kendilerini çok etkilediğini belirtti. Cadde esnafından Gülnihal Canbay, "Keşke böyle olmasa, üzülüyoruz. Polis ekiplerimizin caddeye giriş-çıkışlarda HES kodu sorması güzel. Ama ara sokaklarda kaçak geçişler olabiliyor. Biz esnaf için de bu durum büyük bir sıkıntı. Vatandaşlar panik olunca, mağazalarda oturuyoruz. Ama elimizden geldiğince tüm tedbirleri uyguluyoruz. Maskesiz hiçbir müşteriyi almıyoruz. Dezenfektan ve havalandırmamızla tedbir almaya çalışıyoruz. İnşallah biran önce biter de, daha fazla uzamaz" dedi.

Vatandaşlardan Filiz Berk ise, "Burada HES uygulamasına takıldım. HES kodumu aldılar, güvenli bir giriş yaptım. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına dikkat edersek, inşallah vaka sayıları düşecek. Biz de rahat bir şekilde çıkıp alışverişimizi yapıp gezebileceğiz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-03-26 16:57:25



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