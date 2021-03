İnekler için manikür pedikür zamanı Elazığ'da bir veteriner, baharla birlikte ahırdan çıkmaya başlayan büyük baş hayvanların tırnaklarının kesim ve bakımını özel aracıyla köy köy gezerek yapıyor

Elazığ’da büyükbaş hayvanların tırnak kesim ve bakımları, özel olarak hazırlanan seyyar araçla veteriner hekim tarafından köy köy gezilerek yapılıyor.

27 yaşındaki Veteriner Hikmet Biçer, özel olarak yaptırdıkları seyyar araç ile köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak tırnaklarının kesimlerini yapıyor. Demirden kafes şeklindeki araca sokulan hayvanların ayakları, halatlar yardımıyla sabit hale getirildikten sonra veteriner hekim tarafından tırnak kesimi, tedavisi ve bakımları yapılıyor. "Seyyar manikür pedikür aracı" ile hizmet veren ve özellikle baharın gelmesiyle birlikte hayvanların ahırdan çıkarıldığını belirten Biçer, büyükbaş hayvanların ayaklarındaki hastalıklarının giderilmesi, süt ve döl verimi için tırnak kesiminin önemine dikkat çekti.

Hayvanlardaki tırnağın süt ve döl verimini etkilediğini ifade eden Veteriner Hekim Hikmet Biçer, “Tırnak bakımı hayvanlarda özellikle büyükbaşlarda biraz sıkıntı oluşturabiliyor. Biraz daha entegre sistemi olan Konya ve Kayseri taraflarında tırnak işini yapan arkadaşlar var. Orada hayvan sahibinin işi görülebiliyor. Hayvanda tırnak sıkıntısı olduğunda kesime kadar gidebiliyor. Çünkü hayvan artık yürüyemiyor, süt ve döl verimi veremiyor. Bunların hepsi tırnağa bağlı. Durum böyle olunca hayvan sahibi götürüp kesiyor” dedi.



“Makinayı aldık, bölgeye hitaben çalışıyoruz, talep çok iyi”

Bölgede köy köy gezip hayvanların tırnaklarını kesen tek veteriner olduklarını belirten Biçer, “Daha önceden bu işi yapan bir tekniker arkadaş vardı ama kısıtlı imkanlarla yapabiliyordu, biraz daha sistemsel olarak çalışıyoruz. Makinayı aldık, bölgeye hitaben çalışıyoruz. Bu bölgede benim dışımda yapan başka veteriner hekim yok. Köylere hizmet veriyoruz. Talep şu an çok iyi. Hayvanlar bütün kış boyunca içeride olduğu için daha yoğun talep oluyor” diye konuştu.



“Manikür ve pedikür şeklinde bir bakım oluyor”

Hayvan sahibi Yusuf Bay ise, “Birkaç tane hayvanımız var ve sürekli içeride kaldığı için tırnaklarında uzama oluyor. Arkadaşlar da bu tür sistemi getirerek tırnakları kestirmek istedik. Eskiden daha ilkel yöntemlerle yapılıyordu ama şimdi daha modern oldu. Bu bir nevi manikür ve pedikür şeklinde bir bakım oluyor. İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da bu durum oluyor. Neticesinde hayvanlar da bir can taşıyor ve onların her türlü bakımını yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

