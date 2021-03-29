Jandarmanın yaralı bulduğu kartal tedavi altına alındı

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin devriye sırasında yaralı bulduğu kartal, hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçakiraz beldesinde devriye sırasında uçamayan bir yavru kartalı fark etti. Yavru kartalı alan ve yaralı olduğunu fark eden ekipler, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan hayvanın gerekli tedavisi yapılmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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