Jandarmanın yaralı bulduğu yavru kartala tedavi

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'ın Akçakiraz beldesinde yaralı halde bulunan yavru kartal, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Havyan Hastanesi'ne götürüldü.
Akçakiraz beldesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hareketsiz halde bir yavru kartal fark etti. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede kartalın yaralı olduğunu tespit etti. Yavru kartal, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, tedavi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kartalın, yakın zamanda eski sağlığına kavuşacağı belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-03-29 11:38:26
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