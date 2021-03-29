Üst katta yemek yerken alt kat soyuldu; şüpheliler kamerada



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da eve giren 2 hırsız; 3 kol saati, televizyon, cüzdan ve kimlikleri çaldı. Ev sahibi Zülküf Sualp'in şikayeti üzerine güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle hırsızlar, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sualp, "Üst katta yemek yerken alt kata hırsız girdi. Hırsızın ayağına çamur bulaştığı için, iz bırakmışlar" dedi.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Çatal Çeşme Mahallesi'ndeki Makbul Sokak'ta meydana geldi. Zülküf Sualp'in evine giren 2 hırsız; 3 kol saati, televizyon, cüzdan ve kimlikleri çaldı. Durumu fark eden Sualp, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlığı anlatan Zülküf Sualp, "Evde kimse yoktu. Yukarıda 2 dairem var. Üst katta yemek yerken alt kata hırsız girdi. Hırsızın ayağına çamur bulaştığı için, iz bırakmışlar. Evden televizyon, 3 kol saati, cüzdan ve kimlikler çalındı. Aldığımız kamera görüntüsü ile emniyetin aldığı parmak izi sonucu, hırsızlar tespit edilip yakalandı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-03-29 12:04:31



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