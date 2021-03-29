Elazığ’da 2 katlı ev yangında, kullanılamaz hale geldi

Elazığ’da 2 katlı bir ev, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Dedepınarı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar İlbak’a ait 2 katlı evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahelesi etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın söndürüldü ancak ev kullanılmaz hale geldi.

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