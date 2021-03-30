Elazığ Valisi: Terörle mücadele eder gibi virüsle mücadele edelim



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Elazığ'da, Vali Erkaya Yırık, "Virüs bir terör belası gibidir. Nasıl insanlarımız terör belasıyla, elbirliğiyle üstesinden geliyor, mücadele ediyor ise, virüsle de aynı şekilde mücadele etmek lazım" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından, Elazığ'da vaka sayılarında da artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk haritasında, daha önce 'sarı' renkle 'orta riskli' iller arasında yer alan Elazığ, dün açıklanan haritayla 'kırmızı' renkteki 'çok yüksek riskli' kategoriye yerleşti.

'CANLI BOMBA GİBİ ETKİ YARATIR'

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüsün bir terör belası gibi olduğuna dikkat çekti. Elazığ'ın haritada ilk olarak sarı renkte olduğunu, ancak kısıtlamaların kaldırılmasıyla önce turuncu, son olarak da kırmızı renkte bulunduğunu belirten Vali Yırık, "Virüs bir terör belası gibidir. Nasıl insanlarımız terör belasıyla, elbirliğiyle üstesinden geliyor, mücadele ediyor ise, virüsle de aynı şekilde mücadele etmek lazım. İzolasyonda olması gereken kişilerin, hasta değilmiş gibi dışarıya çıkarak virüsü insanlara bulaştırması, bir vebaldir. Canlı bomba gibi etki yaratır. Onun için kendi canını da düşünmek suretiyle, önce yakınlarını, sonra toplumdaki diğer vatandaşlarımızın hayatlarını tehlikeye atmamaları gerekiyor. Bizim bu bilinçte olmamız lazım" dedi.

'İNSANLAR DAHA DUYARLI DAVRANMALI'

Vatandaşın, eski kısıtlamalı günlere dönmemek için, tüm tedbirlere uyması gerektiği uyarısında bulunan Vali Yırık, şunları söyledi:

"Sayıların 15-20'lere düştüğü ilimizde bugün 100'ü aştı. İnsanlarımız bu konuya daha duyarlı davranmalı. Eski kısıtlamalı günlere kalıcı olarak dönmemek için, vatandaşlarımızın bu bilinçle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, başkalarının hayatını koruma bilincine ulaşarak mücadele etmesi gerekiyor. İnşallah üstesinden geleceğiz."

Vatandaşlardan Zülfikar Halisçelik ise, herkesin kurallara riayet etmesi gerektiğini belirterek, "Kaidelere riayet etmiyoruz, gerektiği kadar ihtimam göstermiyoruz. Artmasının sebebi bu. İnşallah bundan sonra daha iyi olur" dedi.

Güneş Aydın da, "Elazığ'ın kırmızı renge geçmesinin sebebi, insanların kurallara uymamasıdır. Sağlık Bakanı'mız, Cumhurbaşkanı'mız, doktorlar çaba gösteriyor, ama biz kurallara uyumuyoruz. Lütfen hijyen kurallarına dikkat edelim. Maske takalım, mesafemizi koruyalım, ellerimizi yıkayalım" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-03-30 15:33:48



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