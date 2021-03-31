3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 - Esenler Erokspor: 0

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 29. haftası’nda Elazığ Karakoçan, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor ile 00 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Önder Turgay Demirdak x, Harun Öztekin xx, Ahmet Oğuz Yılmaz xx

Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı xx, Mehmet Eksik xx, Burak Altıngök xx, Hüseyin Fıstıkcı xx (Ahmet Fatih dk. 79 x), Muhammed Sak xx (Semih dk. 79 x), Kaan Güdü xx (Berkay Emre dk. 90 ?), Ferhat Canlı xx, Seyid Ahmet Han xx (Fatih dk. 90 ?), Batuhan Kaya xx, Ahmet Can Arık xx, Burak Kavlak xx

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Enes Soy xx (Mert dk. 82 ?), Abuzer Gaffar Toplu xx, Muharrem Öner xx, Aziz Kızılgün xx, Muammer Sarıkaya x (Hüseyin dk. 67 x), Murat Kayalı xx, Erdinç Karakaş xx, Aziz Aksoy xx, Taygun Vurgun xx

Sarı Kartlar: Ahmet Can, Seyid Ahmet (Elazığ Karakoçan) Aziz Aksoy (Esenler Erokspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.