Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye ceza

DHA

Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye ceza


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde bir bağ evinde horoz dövüştürenlere yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı. 27 kişiye horoz dövüştürmek ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
Elazığ'da jandarma ekipleri, Palu ilçesi Umutkaya köyü bölgesinde, bir bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, horoz dövüştüren 27 kişi suçüstü yakalanırken, 5 horoz ve 2 tavuğa el konuldu. Horoz ve tavuklar, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından, Elazığ Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Suçüstü yakalanan 27 kişiye ise, horoz dövüştürmek ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlemde bulunuldu.
 DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-04-01 16:37:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağevinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Bağevinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı
Elazığ'daki 5.3'lük depremin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Elazığ'daki 5.3'lük depremin kesin hasar tespit ...
Su ürünleri av yasağı başladı, tekneler karaya çekildi
YEREL HABERLER Su ürünleri av yasağı başladı, tekneler karaya ...
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
YEREL HABERLER Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Virüsten aynı aileden 5 kişi 20 gün içinde vefat etti, çocukları herkesi uyardı Babasını kaybeden Esma Ceylan Dündar: "Bu virüsü hasta ya da sağlam bir insan üzerinden düşünüyorsunuz ya bir de bunun cenaze halini düşünün" "Size bir şey olmuyor ayaktasınız ama en sevdiğinizin ölümüyle sınanıyorsunuz" Anne ve babasını kaybeden Murat Yılmaz: "Bir hastamızın üzüntüsünden dolayı ailemizden 5 kişiyi kaybettik, sadece 5 kişi değil aynı zamanda yaklaşık 15 kişi virüsü aldı" Anne ve babasını kaybeden Nihal Baykara: "Virüsten annemi, babamı, halamı, eniştemi ve küçük amcamı kaybettim" "Virüs var, gençlerimizden pandemiyi alaya alanlar var, insanın başına gelmeyince bilmiyor, biz bunu acı bir şekilde yaşadık"
YEREL HABERLER Virüsten aynı aileden 5 kişi 20 gün içinde vefat ...
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
Polis ve itfaiye ekibinin müdahalesi genç kızı kurtardı
YEREL HABERLER Polis ve itfaiye ekibinin müdahalesi genç kızı ...
Otomobil ile hafif ticari araç böyle çarpıştı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç böyle çarpıştı
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 - Esenler Erokspor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 - Esenler Erokspor: 0
Başkan Şerifoğulları," Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları," Şehrimize yakışır önemli ...
Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Elazığ'da kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
3 bin yıllık geleneği 100 yıllık Ruzba sazıyla sürdürüyor Elazığ’da müzik öğretmeni olan ve koro şefliği yapan Aygün Çam, 100 yıllık geçmişi bulunan Ruzba sazıyla 3 bin yıllık geleneği sürdürmeye çalışırken, enstrümanların da çalma tekniklerini derleyerek kayıt altına alıyor
YEREL HABERLER 3 bin yıllık geleneği 100 yıllık Ruzba sazıyla ...
DSİ Genel Müdürü Yıldız,"Palu ve Kovancılar'ın 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak"
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız,"Palu ve Kovancılar'ın 2050 ...
Vali Erkaya Yırık,”Salgınla ancak hep birlikte hareket ederek başa çıkabiliriz”
YEREL HABERLER Vali Erkaya Yırık,”Salgınla ancak hep birlikte ...
Elazığ’da vatandaşın protokolle diyaloğu herkese kahkaha attırdı
YEREL HABERLER Elazığ’da vatandaşın protokolle diyaloğu herkese ...
Elazığ Valisi: Terörle mücadele eder gibi virüsle mücadele edelim
YEREL HABERLER Elazığ Valisi: Terörle mücadele eder gibi virüsle ...
Elazığ'da metruk binada horoz döğüşü yaptıran şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da metruk binada horoz döğüşü yaptıran ...
Kırmızıya dönen Elazığ’da vatandaşlar birbirini uyardı
YEREL HABERLER Kırmızıya dönen Elazığ’da vatandaşlar birbirini ...
Erzincanlı gençler, Elazığ'ı gezdi
YEREL HABERLER Erzincanlı gençler, Elazığ'ı gezdi
Boyun ve sırt ağrılarıyla gelen genç hastaların sayısı pandemi döneminde arttı
YEREL HABERLER Boyun ve sırt ağrılarıyla gelen genç hastaların ...