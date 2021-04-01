Keklik avına çıkan şahıs ölü bulundu

Elazığ’da keklik avına giden ve haber alınamayan şahıs yapılan aramada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.00’da Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde keklik avına giden 3 çocuk babası Sacit Konat’dan (58) uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve köylülerin yaptığı arama çalışmasında Konat, öğlen saatlerinde köyün 6 kilometre uzağında dağlık alanda ölü olarak bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Konat’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kalp krizi sonucu öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

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