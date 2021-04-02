Jandarmanın önüne düşen yaralı keklik tedavi altına alındı

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Elazığ'da yırtıcı kuşlardan kaçarken devriyede olan jandarma ekibinin önüne düşen yaralı keklik tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nde meydana geldi. Yırtıcı kuşların saldırısından kaçan yavru keklik, belde de devriye görevinde olan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin önüne düştü.Önlerine düşen kekliğin yaralı olduğunu gören ekipler, hayvanı alarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.Kanatlarında ve ayaklarında yaralanma olan keklik teslim edilen hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Kekliğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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