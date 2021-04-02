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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otizmli çocuklar, duyu odaları ve atla terapiyle hayata hazırlanıyor

İHA

Otizmli çocuklar, duyu odaları ve atla terapiyle hayata hazırlanıyor

Elazığ’da otizmli çocuklar, duyu odaları ve atlı terapiyle hem de duyusal bütünleme anlamında eğitimler alıyor, hemde hayata sevgiyle hazırlanıyor.
Mavi Işık Otizm Derneği tarafından hayata geçirilen atlı (hipoterapi) terapi otizmli çocukların umudu oldu. Otizmli çocuklar, haftanın belirli günlerinde tesise gelerek at binip rehabilite oluyor. Bu uygulama özellikle insanlarla iletişime geçmekte zorlanan otizmli çocukların, konuşma gelişimlerine ve sosyal becerilerine katkı sağlıyor. Aynı zamanda rehabilitasyon merkezine gelen çocuklar, eğitimciler nezaretinde duyu odalarında hem hidroterapi hem de duyusal bütünleme anlamında çeşitli eğitimler alıyor. Hayata hazırlanan otizmli çocukların gelişimleri de takip ediliyor.
Otizmli çocukların topluma tam kazanımları noktasında hayatın her alanında destek verdiklerini belirten Dernek Başkanı Mehmet Emren, "Otizmli bireylerimize hem hipoterapi hem de duyusal bütünleme anlamında duyu odalarımızla çeşitli çalışmalara tutuluyorlar. Bu özel durumlarının dışında kendilerinin özel yetenekleri var. Bizler de yetenekleriyle birlikte topluma katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle hipoterapi dediğimiz atlı terapi alanda çeşitli çalışmalar yapılıyor” dedi.
Otizmli bireylerin duyusal anlamda gelişmesi için atlı terapinin önemine değinen Başkan Emren, "Nisan ayının ilk haftasında bilindiği üzere otizm haftası olarak geçmektedir. Otizm ve haftaları ya da çocuklarımızın özel günleri kutlama haftaları değildir. Bu haftalarda özellikle toplumun diğer bireylerinin bu çocuklarımızın farkında olmaları, bu farkındalığı toplumun geneline yayarak çocuklarımızın ayrıcalıklı ve ötekileştirilmiş bir halde değil de diğer bireylerden bir farklılıklarının olmadığı şekliyle topluma tam kazanımlarını sağlamamız lazım. Atlı terapi ile ilgili yapılan çalışma özellikle dönem dönem her birey için her gün yapılan bir çalışma değil, eğitimcilerimizin kontrolünde eğitimin bir parçası olarak kullanılıyor. Akademik çalışmaların yanı sıra duyusal anlamda gelişimlerine katkı sağlamak için atla haşir neşir olmalarını ve atla duyusal anlamdaki eksiklerini ve duyularının daha normal bireyler düzeyine gelmesi için yapılan bir çalışmadır" diye konuştu.

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