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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da kısıtlama sessizliği

İHA

Elazığ’da kısıtlama sessizliği

Koronavirüs (Covid19) risk tablosunda 58 il ile birlikte kırmızı kategoride yer alan Elazığ’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid19 ile mücadele kapsamında hem denetimler yapılıyor, hem de alınan kısıtlama kararları uygulanıyor. Çok yüksek riskli 58 il arasında olan kentte dün geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Devam eden sokak kısıtlamasının sabahın da da cadde ve sokaklar zorunlu olarak çıkanların dışında boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kısıtlama ile ilgili kontrol noktaları kurarak uygulamaya geçti.Araçları ve yayaları tek tek durduran ekipler, gerekli kontrolleri yapmaya başladı.
Şuana kadar her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı şehirde denetimlerin Pazartesi sabahına kadar devam edeceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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