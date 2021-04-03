Elazığ, kısıtlamanın ilk günü sessiz 

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu kısıtlamanın uygulandığı 58 şehir arasında yer alan Elazığ'da, cumartesi günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Elazığ'da, 4 haftanın ardından tekrar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Cuma günü saat 21.00'den başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Elazığ, sessiz kaldı. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte, ekiplerin kısıtlamaya yönelik denetimleri ise sürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-04-03 11:07:23



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