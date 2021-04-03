Baharla birlikte Benekli Semenderler çıkmaya başladı

Elazığ’da baharla birlikte koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" görülmeye başlandı.
Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Karakoçan ilçesi Özlüce köyü kırsalında görüntülendi. Karada sarı benekli canlıyı fark eden Oktay Yıldız, telefonu ile semenderi kaydetti. Bir süre karada giden semender daha sonra suya atlayıp gözden uzaklaştı.
Semenderlerin, özellikle bahar mevsimi ve Nisan yağmurlarıyla Elazığ ile bölge genelinde son yıllarda sıklıkla görüldüğü bildirildi.
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