Medeniyetler beşiği Harput, kısıtlama ile tekrar boş kaldı

Elazığ’ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 4 bin yıllık geçmişe sahip medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, en çok ziyaretçi aldığı bahar da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. İlkbahar renkleriyle huzur veren tarihi mahalle drone ile görüntülendi.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, Covid19 salgını kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 ay sonra tekrar sessizliğe büründü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından her mevsim ziyaretçisi eksik olmayan Harput’ta vatandaşlar da evlerine çekilince sokak ve tarihi mekanlar boş kaldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Pisa Kulesi’nden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minareyi de içinde barındıran Harput Mahallesi’ndeki son durum havadan görüntülendi. Boş kalan sokaklardaki ağaçların çiçek açtığı tarihi mahallede kartpostallık görüntüler oluştu.

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